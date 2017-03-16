Средства для увеличения члена
- Гель
Гели для увеличения члена с накопительным эффектом, которые необходимо регулярно наносить не менее 3 недель. Способны увеличить член до 7 см в длину.
- Крем
Один из самых доступных и недорогих способов для роста пениса. В состав кремов входят обычно ингридиенты природного происхождения. В среднем положительный эффект заметен уже через 2 недели использования.
- Спрей
Современный препарат для увеличения члена. Легко наносится и оказывает пролонгированный эффект. Дополнительно повышает тестостерон и усиливает эрекцию при регулярном использовании.
Другие способы
- Упражнения
Специальные упражнения, призванные сделать ткани органа более «податливыми» и эластичными
- Приборы
На рынке представлено множество специальных приборов и устройств, позволяющих увеличить размер и длину члена. По сравнению с упражнениями они дают более выраженный, но менее стойкий эффект.
- Народные способы
Основными работающими продуктами в этих рецептах выступают травы, мёд и сода.
- Операции
К операции стоит прибегать только в крайнем случае. Это дорогостоящий и зачастую опасный способ увеличения члена.
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Крем-гель DETONATOR
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до +7см
Первая альтернатива хирургическим методам. Разработан на основе стволовых клеток эдельвейса. Положительный результат заметен уже при первом применении.
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