Гель

Гели для увеличения члена с накопительным эффектом, которые необходимо регулярно наносить не менее 3 недель. Способны увеличить член до 7 см в длину.

Крем

Один из самых доступных и недорогих способов для роста пениса. В состав кремов входят обычно ингридиенты природного происхождения. В среднем положительный эффект заметен уже через 2 недели использования.